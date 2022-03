Que fazer com os putinistas que debitam por aí a propaganda do Kremlin? Pergunta absurda. Em sociedades livres, cada um defende a sua dama. Depois, as televisões e os jornais que decidam a quem dar palco.O comentador Alexandre Guerreiro não é excepção. Por mais abjectas que sejam as suas proclamações pró-Putin, elas não são mais abjectas do que as declarações de incontáveis personagens que, ao longo do século XX, beneficiaram das liberdades ocidentais para tecerem loas aos regimes mais criminosos.