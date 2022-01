Má sorte ainda estarmos no princípio do mês! Se já estivéssemos no seu termo, as novas medidas de contenção da pandemia teriam sido outras: liberdade para os vacinados, testes para os não vacinados (em contextos específicos, como lares ou hospitais).Infelizmente, e com eleições dia 30, é preciso mostrar o equilíbrio certo entre não incomodar o eleitorado e fazer de conta que o Governo ainda está ao leme do barco antipandémico, mesmo que as águas já sejam endémicas.