'Toda a verdade e doa a quem doer', dizia o dr. António Costa sobre a CPI à TAP. Era de homem. Ou, no mínimo, de socialista: depois da ruinosa nacionalização, era preciso puxar o PSD e o processo de privatização da companhia para o mesmo buraco fundo.



As coisas tomaram outro rumo. E, desse buraco, começaram a sair todos os esqueletos que o governo tinha no armário em matéria de gestão política danosa e abuso dos seus poderes.









