Anda tudo indignado com as revelações de Carlos Costa em livro de memórias. Estranho. Não vi este nível de indignação quando o governo de António Costa, na sua primeira encarnação, dedicava sonetos ao Banco de Portugal. O amor era tanto que chegou a uma proposta de supervisão bancária onde o governador ficava sob vigilância do ministério das Finanças (via Inspecção-Geral de Finanças) e em que o primeiro-ministro, em início de funções, poderia enxotar o governador do cargo para escolher outro da sua confiança.









Ver comentários