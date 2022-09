Gostava de ter sido uma mosca, algures em 1874, para ver a cara dos leitores do ‘Diário de Notícias’ quando apanharam pela frente este "Brinde aos Senhores Assinantes". Falo de um conto, escrito por Eça de Queiroz, sobre as ‘Singularidades de uma Rapariga Loura’.



Ensopados de romantismo piegas, em que as donzelas habitavam altares e os seus pretendentes iam arfando por elas cá em baixo, "à borda dum fosso", os leitores devem ter aberto a boca de espanto perante uma história "realista" que dinamitava as convenções do género.









