Um familiar próximo, com queda para o humor negro, dizia-me ontem que o país ainda vai construir um muro para impedir a fuga dos mais jovens e qualificados. Ri da pilhéria. Não comprei a ideia. Sim, em teoria, os números do Observatório da Emigração arrepiam qualquer um: temos a taxa de emigração mais alta da Europa – e uma das maiores do mundo.









Ver comentários