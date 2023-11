Estou preocupado com Pedro Nuno Santos. O esforço que ele faz para manter o Incrível Hulk dentro do peito não pode fazer bem à saúde. De vez em quando, com uma pergunta mais ladina, a criatura esverdeada ainda tenta dar uns coices e soltar uns guinchos; mas é logo reprimida por um homem tibetano de olhar doce e voz melíflua.









