Começa hoje o Mundial do Qatar e os portugueses estão desolados com o Presidente da República. Os direitos humanos são importantes, mas esqueçamos isso e concentremo-nos na Selecção? Sim, são palavras infelizes de um infelicíssimo Marcelo. Mas, aqui entre nós, onde andavam os ‘progressistas’ do momento quando o assunto eram direitos humanos e Islão?









