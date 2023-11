Para ganhar o país, Luís Montenegro tem três tarefas. A primeira é mostrar que o radicalismo mais perigoso está do lado do PS. A segunda é que o PSD não abraça radicalismos de sentido inverso com o Chega. E a terceira é convidar o CDS para uma coligação pré-eleitoral em torno de um projecto decente para um país empobrecido e degradado.









Ver comentários