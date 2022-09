Escrevi no passado domingo que Putin iria olhar para as armas nucleares com outros olhos. Só demorou 48 horas. Percebe-se. As coisas não estão a correr bem. Até os seus compinchas em Pequim e Nova Deli já perceberam.



O homem deprimiu e fez birra: ou ele fica com os territórios separatistas, ou então usa os seus brinquedos nucleares.









Ver comentários