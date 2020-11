Apesar dos protestos pelas declarações de Christine Lagarde, directora do FMI, sobre a Grécia, a presença das mulheres nos governos reduz os escândalos políticos e melhora a eficácia. A Suécia, líder da quota feminina, com 54,17%, é reconhecida como bem governada. No polo oposto está a Grécia, só 5,56% feminina.