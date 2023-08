Um acontecimento tão grande, com tantas pessoas e tão mediatizado como a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, que, além disso, se estendeu até paragens recônditas do País, tem necessariamente efeitos na vida político-partidária, Com os jovens a dominar na multidão, haverá novas vocações a despertar e muitos já envolvidos na vida partidária a sentir-se mais capazes e determinados.









