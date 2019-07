Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há dois meses que andamos nisto. O Manchester United está louco por Bruno Fernandes. A fama nacional do jogador passou fronteiras e trata-se agora de uma fama internacional, isto se persistirmos em olhar com olhos de ver as primeiras páginas dos jornais desportivos desde que a época de 2019/2020 fechou dando lugar ao defeso e ao respetivo mercado de verão. O Manchester United não olha a preços para garantir Bruno Fernandes, ora tomem lá. Para ... < br />