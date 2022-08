Não foi a primeira vez e o mais certo é não ser a última, mas isso não retira gravidade ao abuso inqualificável de António Costa ao ameaçar selectivamente uma empresa, só porque não gostou do que ouviu. O despacho assinado pela mão do primeiro-ministro, que determina que os pagamentos das entidades públicas à Endesa (e só à Endesa) têm que ser previamente validados pelo governo, significa na prática um aviso ou uma ameaça de retaliação sempre pendente sobre a cabeça do (a)visado.









