Qualquer reality show que quer obter sucesso tem de ter guião. Precisa ter cenário, criar situações, ter as suas personagens principais e as coadjuvantes, criar uma história em cada episódio, seja este diário (ou 24 horas, como é um ‘Big Brother’) ou gravados e passados em tempo "irreal", de acordo com a vontade da estação que adquiriu o formato (como é o caso de ‘Casados no Paraíso’ ou ‘Quem quer namorar com o agricultor’).









