Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Somos recorrentemente confrontados com notícias sobre mais uma agressão violenta. Entre jovens na escola ou na via pública, a idosos no decurso de assaltos, a crianças ou mulheres no seio da família.Por muito que procuremos não conseguimos respostas para a ocorrência destes episódios, isentos de lógica na perspetiva de vida social, de respeito de valores, de cidadania e, por isso, optamos muitas vezes por desculpabilizar os ... < br />