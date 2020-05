‘Covidário’, não!

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A OMS recomenda a realização de testes para deteção do novo coronavírus permitindo que se tomem medidas de prevenção à propagação descontrolada. Portugal tem seguido a recomendação e, segundo a DGS, detetado muitos jovens assintomáticos.Ao reabrir escolas, crianças e jovens irão partilhar espaços com docentes e não docentes, muitos com 60 e mais anos e/ou doenç...