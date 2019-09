O fim das verdades definitivas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Bastaram três jornadas de campeonato para ficar assente que em futebol não há verdades definitivas, nem males que sempre durem. Como na vida, de resto. Tome-se como exemplo o FC Porto. Depois de um defeso desastrado, com inusitadas errâncias no processo de repovoamento do plantel, não faltou quem tivesse condenado o dragão ao Inferno. Teoria adubada com a eliminação da via de acesso à Liga dos Campeões. E fermentada com a derrota ... < br />