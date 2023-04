Aparentemente, há muito que nos corredores da Universidade de Coimbra era conhecido o ambiente tóxico e machista do Centro de Estudos Sociais (CES), criado por Boaventura Sousa Santos em 1978 e por ele dirigido até 2019.



Foi preciso um artigo publicado numa revista internacional pela investigadora portuguesa Catarina Laranjeiro e por duas antigas colegas suas no CES, Lieselotte Viaene (belga) e Miye Nadya Tom (norte-americana), para tornar público o clima de retaliações e assédio sexual no CES.









