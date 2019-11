Os mesmos pés

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sem dar por isso, nasci numa ilha. Tive de a deixar cedo porque nela não existia o produto que eu procurava.Foi a primeira grande lição que se me impôs: as coisas não vinham ter comigo, não nasciam debaixo dos pés. Tínhamos nós de as ir procurar, com paciência, coragem e dor, para revelar o que estava oculto, trazer o que parecia irremediavelmente sufocado num sepulcro tenebroso nunca tocado por um raio de luz.