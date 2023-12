Os dirigentes do PS e do PSD já só pensam nos resultados eleitorais do próximo 10 de março. Andam tão inebriados com as consequências da crise política, que se esquecem de combater a causa que a provocou, a corrupção generalizada na política. Fingem ignorar que o governo caiu fruto de sucessivos casos de tráfico de influências, culminando na detenção do chefe de gabinete de Costa, que escondia 80 mil euros no gabinete.









