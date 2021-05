Uma vez por ano, o 25 de Abril toma conta da memória de muita gente entradota na idade. Mas hoje, domingo, a maioria já esqueceu o 25 de Abril deste 2021. Bombardeados com polémicas casuísticas, seguem agora, desatentos ou enfastiados, as sequelas das comemorações do Primeiro de Maio, Dia do Trabalhador. Pelo contrário, Jacinto é daqueles teimosos que se concentram nas datas e nas memórias. Bem se lembra do 25 de Abril de 1974. Acordou ...