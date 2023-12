É um dos 170 mil que beneficiam do Complemento Solidário para Idosos (CSI). Manuel, 80 anos, recebe pouco mais de 500 euros/mês. Há uns 2 milhões com pensões mínimas. O homem, autónomo, vive sozinho num cubículo em Lisboa. As regras do CSI: quem recebe uma pensão de 500 euros receberá um suplemento de 50, se for superior a 550 não recebe nada.









