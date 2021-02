Os efeitos da pandemia são tão graves que só há uma forma de os enfrentar: com razoabilidade e reflexão permanentes sobre a informação real, a cada momento. Sem medo de afinar o rumo sempre que o destino nos troca as voltas.





No Natal caminhávamos para o abismo, e o poder recusou-se a atuar. Estamos agora a sofrer do mesmo dogmatismo, mas de sentido inverso. Com a peste a dar algumas tréguas, com a vacinação a avançar, mesmo a passo de caracol, vemos o Governo a fugir ao debate sobre o desconfinamento . Evitar o tema é a política oficial, como se viu no briefing do mais recente Conselho de Ministros.