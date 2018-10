Homenagem e despedida de Pedro Gonçalves

No último Domingo, dia 21 de Outubro, realizou-se em Santarém a corrida de homenagem ao bandarilheiro Pedro Gonçalves que se despedia das arenas

O espectáculo dirigido por Lourenço Luzio, assessorado pelo veterinário José Luís Cruz, decorreu com interesse e a assistência pôde apreciar muitos e variados momentos das lides. Antes de iniciar a corrida o homenageado recebeu algumas prendas e, através de Ludgero Mendes, foi evocada uma súmula da carreira do bandarilheiro que, sendo também aniversariante, ouviu a banda tocar o 'Parabéns a Você'. Os cavaleiros Manuel Jorge de Oliveira e o seu filho, praticante Manuel de Oliveira, lidaram a duo um bom toiro de Herds de Paulino da Cunha e Silva que proporcionou lide agradável com alguns ferros bem preparados e colocados. A pega foi consumada por Manuel Guerreiro, elemento da selecção de forcados com o cabo Francisco Vassalo, à 2ª. tentativa. O 2º. toiro de Prudêncio coube a Ana Batista que teve uma lide muito correcta, em especial com a ferragem curta. A pega foi executada ao primeiro intento por Ventura Doroteia.

A segunda parte da corrida foi com toureio através de três matadores e um novilheiro. O 3º. da tarde pertencia a David Ribeiro Telles e foi toureado pelo matador Abel Valls González que substituiu o novilheiro João Augusto Moura. O espanhol lanceou de capote sem muita expressão, mas, com a muleta teve uma faena bonita com passes variados pelos dois pitons e tudo executado com temple. O 4º.toiro de Falé Filipe coube ao matador Nuno Casquinha que esteve bem com o capote e com as bandarilhas no seu par, dado que convidou Pedro Gonçalves e Nuno Gonçalves a cravarem os outros dois. Um tércio bonito e muito aplaudido. Com a muleta desenhou derechazos e com a esquerda teve uma série de naturais rematada com passe de peito. Para o 5º. da tarde, de David Ribeiro Telles, esteve o regressado Eduardo Oliveira que toureou também por passes pela direita, naturais, passes de peito numa faena muito conseguida. Nas bandarilhas estiveram Pedro Gonçalves e Claudio Miguel. Após a faena de Eduardo Oliveira, Pedro Gonçalves cortou a coleta sendo o acto presenciado por sua mulher e seus filhos. O bandarilheiro teve uma chamada especial do público e, naturalmente emocionado, agradeceu. O novilho saído em 6º. lugar para Diogo Peseiro não tinha condições de lide e o jovem Peseiro que tivera dificuldades na "portagaiola" tentada, procurou lancear de capote mas as investidas eram soltas e dificultaram o labor do nosso novilheiro. Este procurou fazer a faena de muleta mas o novilho, de córnea muito larga, também não humilhava e impossibilitava o esforço de Peseiro que tentou agradar ao público que não lhe regateou aplausos vendo o seu esforço e as condições do novilho. Diogo Peseiro distinguiu-se num bom par de bandarilhas.