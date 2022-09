O Governo podia fazer coisa diferente deste pacote anti-inflação? Poder, podia, mas os valores dos apoios a que chegou dificilmente seriam muito diferentes. Portugal é um país altamente endividado, com níveis de produtividade baixos, custos sociais muito elevados, uma fiscalidade que está sempre ao nível do puro confisco e muito longe de qualquer ideia de justiça fiscal.Falando verdade, somos um país apanhado com as calças na mão pela pandemia e, agora, na explosão inflacionista gerada pela guerra. A tal que António Costa dizia, há escassos meses, que seria temporária, mas que aí está com uma longevidade inesperada.