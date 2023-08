Vou comprar uns jornalistas

Mais delirante do que o ambiente de pré-primárias em que a direita mergulhou em relação às presidenciais, só mesmo a ideia do governo dos Açores em pagar 40% dos salários de uma parte dos jornalistas da região. A primeira navega na cenarização política inútil, a segunda, pese embora alguma réstia de boas intenções, mostra a incapacidade de responder a um problema galopante, não apenas nos Açores. E não apenas nos jornalistas. Baixos salários e habitação a preços incomportáveis são uma tenaz diabólica. São um problema que merece todo o tempo que os políticos dedicam à cenarização da frivolidade. Quanto ao mais, numa democracia saudável, o jornalismo não se pode comprar. Não se pode comprar pelos governos, pelos políticos, pelos empresários, incluindo, sobretudo, os detentores da propriedade dos meios. Não se pode comprar pelos anunciantes, nem por grupos de interesses opacos, acobertados em circuitos financeiros que andam a saltitar pela geografia variável dos paraísos fiscais. Não pode ser capturado pelos príncipes que habitam os palácios do poder, nem mesmo quando espalham os seus testas de ferro pelos bastidores dos negócios que podem modificar a tal propriedade dos meios. Enfim, começa a não haver pachorra para os níveis básicos de incivilidade antidemocrática que vamos encontrando no exercício dos diversos poderes.

Ver comentários