Manuel Grilo substitui Ricardo Robles na Câmara de Lisboa

Manuel Grilo "dará continuidade às responsabilidades executivas" do BE na câmara, "no quadro do acordo político celebrado entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista".

O Bloco de Esquerda já anunciou o substituto de Ricardo Robles na vereação bloquista na Câmara Municipal de Lisboa.Trata-se de Manuel Grilo, professor e membro do Conselho Nacional de Educação.A notícia está a ser avançada esta segunda-feira pelo esquerda.net, que divulga uma nota da Comissão Política do Bloco de Esqueda, onde é dito que a mesma "aceitou o pedido de renúncia feito no domingo por Ricardo Robles", nomeando o seu substituto.A decisão é tomada perante a "indisponibilidade para assumir o cargo" demonstrada por Rita Silta, o elemento que "lhe sucede na lista eleitoral do BE" e que garantiu que as "responsabilidades dirigentes que tem num movimento social" são "incompatíveis com o exercício do cargo de vereadora".