André Ventura diz que "dissolução" do Parlamento é "solução incontornável" após polémica com Galamba

Recorde-se que o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas revelou, esta sexta-feira, que João Galamba procurou omitir informação à comissão de inquérito à TAP. O SIS terá intervindo para recuperar o computador que Frederico Pinheiro levou do ministério das Infraestruturas para casa. Galamba negou todas as acusações.













André Ventura disse, esta terça-feira, que face aos problemas no atual Governo, a dissolução do Assembleia da República é uma "solução incontornável". O presidente do Chega reagia à mais recente polémica a envolver João Galamba, o ministro das Infraestruturas.Para Ventura, o ministro das Infraestruturas "não tem condições para continuar" no Governo. Também considerou que a história estava mal contada. "Precisamos de perceber bem o que significa esta apreensão do computador", salientou."A cada mês sai um novo ministro. A situação degrada-se aos olhos de todos. A nossa compreensão com o Presidente da República é total, ninguém desejaria novas eleições. Mas há um padrão claro. Qual a vantagem de estar a exigir um novo remendo se o Governo é também um problema?", rematou o líder do Chega.