António Costa confirma subida do salário mínimo para 820 euros

O Governo apresentou este sábado um reforço do acordo para melhoria dos rendimentos negociado com os parceiros sociais, que prevê o aumento do salário para 820 euros em 2024, mas do qual ficam de fora a CGTP e a CIP Em conferência de imprensa, António Costa destacou que o acordo "consagra aumentos de salários e melhora a competitividade das empresas", criando "confiança aos agentes económicos, emprego mais qualificado e remunerado com justiça". Nas palavras do chefe do Governo, este é "um acordo de médio e longo prazo", mas "dinâmico".O primeiro-ministro salientou o "nível recorde de emprego" e mostrou-se satisfeito com o nível de investimento das empresas, "não obstante a incerteza e a subida das taxas de juro".Do acordo alcançado resulta a majoração em sede de IRC do pagamento do valor de referência estabelecido para os jovens qualificados. Mas António Costa mencionou uma outra medida, que não resulta do acordo, que se trata da compensação salarial de 697 euros por cada ano de licenciatura e de 1500 euros por cada ano de mestrado.O chefe do Executivo fez um balanço positivo do primeiro ano do acordo. "As empresas saumentaram os salários dos trabalhadores acima do que tínhamos definido", frisou, vincando a "aliança virtuosa entre o Estado e as empresas para reter talento em Portugal".O primeiro-ministro voltou a criticar a política do Banco Central Europeu de subida de taxas de juro, considerando que retrai o investimento empresarial e cria dificuldades a quem tem crédito à habitação.E lembrou que "a maioria dos empréstimos em Portugal, ao contrário do que sucede noutros países, foram feitos com taxa variável, e nos últimos 15 anos com taxas de juro historicamente baixas".No final, António Costa prometeu o reforço da resposta às necessidades do setor da agricultura, mediante um novo pacote de ajuda, e anunciou a criação de uma task force, no primeiro semestre de 2024, liderada pelo secretário de Estado da Modernização Administrativa, para acelerar o cumprimento daquilo que está em falta no acordo.