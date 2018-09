Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarca de Castelo Branco quer abolição de portagens

Luís Correia defende "discriminação positiva" com fim das taxas na A23.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, defendeu esta quinta-feira que as portagens na autoestrada da Beira Interior (A23) devem ser abolidas, considerando que essa abolição seria uma verdadeira medida de discriminação positiva.



"Nós em Castelo Branco e na câmara municipal comungamos desta ideia de que as portagens devem ser abolidas. Esta defesa acontece porque essa abolição é uma medida de discriminação positiva e uma alavanca para o desenvolvimento de uma região como a nossa", afirmou Luís Correia, reconhecendo que "nem todos comungam dessa ideia".



O autarca socialista falava em Castelo Branco durante o debate nacional sobre as "Portagens e PPP Rodoviárias no Contexto do Desenvolvimento Regional", promovido pela Plataforma pela Reposição das Scut na A23 e A25.



Luís Correia defendeu que, mais importante do que apontar culpas, é procurar um entendimento de que a defesa de medidas de discriminação positiva é importante para as regiões do Interior.



"A abolição pode ajudar à criação de postos de trabalho na nossa região e à criação de empresas em toda a região do Interior", sustentou.



O presidente da câmara adiantou que quando se fala em verdadeiras medidas de discriminação positiva para o Interior há resistências.



"O pensamento de quem nos governa é dizer que esse é um investimento que não tem rentabilidade. Não podemos aceitar esse argumento", concluiu.



Luís Correia realçou que não é com paliativos que se faz o desenvolvimento, mas com medidas que sejam importantes para o país para que este "não esteja inclinado para o mar".



"O objetivo de abolir as portagens é importante para o desenvolvimento da região e do Interior", reiterou.



A Plataforma de Entendimento para a Reposição das Scut na A23 e A25 integra sete entidades dos distritos de Castelo Branco e da Guarda: a Associação Empresarial da Beira Baixa, a União de Sindicatos de Castelo Branco, a Comissão de Utentes Contra as Portagens na A23, o Movimento de Empresários pela Subsistência pelo Interior, a Associação Empresarial da Região da Guarda, a Comissão de Utentes da A25 e a União de Sindicatos da Guarda.