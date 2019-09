BE, PCP e PAN aderem a greve climática

Numa campanha eleitoral em que as questões ambientais ganharam um novo foco no discurso político, foram vários os dirigentes partidários que se associaram às manifestações da chamada greve climática, que esta sexta-feira decorreram um pouco por todo o País.No norte, em Braga, a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, juntou-se aos jovens manifestantes que exigiram medidas "urgentes e eficazes" contra as alterações climáticas.Entre os líderes partidários, André Silva associou-se à iniciativa que decorreu em Lisboa, onde reivindicou que o PAN "conseguiu colocar o ambiente como um campo político autónomo".Já a sul, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, dirigindo-se aos participantes na greve climática, defendeu que "o capitalismo não é verde" e enfatizou o trabalho desenvolvido em matérias ambientais pelo partido e pelo seu parceiro de coligação na CDU, o PEV.