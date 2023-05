Bloco de Esquerda quer ouvir António Costa, secretária geral do SIRP e diretor do SIS na comissão parlamentar de inquérito

O deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, afirmou que o partido apresentou esta sexta-feira um requerimento para ouvir o primeiro-ministro, António Costa, a secretária geral do SIRP e o diretor do SIS na comissão parlametar de inquérito, "de preferência presencialmente", afirmando que "a verdade não está a companhar a chefe de gabinete, nem João Galamba".

O BE pediu ainda acesso às cópias dos protocolos entre o Governo e os serviços secretos que foram invocados pela chefe de gabinete do ministro João Galamba, Eugénia Correia, para ter contactado o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) na noite de 26 de abril, por alegado roubo de um computador do Estado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, defendeu que o primeiro-ministro "não pode ficar impávido e sereno" pelo que considera serem contradições entre os depoimentos da chefe de gabinete, Eugénia Correia, e do ministro das Infraestruturas.