Luís Montenegro pede demissão da secretária-geral do SIRP e de João Galamba

O presidente do PSD pediu a demissão da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Maria da Graça Mira Gomes, e do ministro das Infraestruturas, João Galamba. Montenegro considera que a situação em torno do ministro das Infraestruturas "é muito grave" e que "não pode passar em claro"."Tenho acompanhado com bastante perplexidade aquilo que é dito nas comissões de inquérito", começou por dizer, destacando a irregularidade das versões apresentadas por João Galamba."Está permanentemente a atualizar a sua versão dos factos e a confundir o País. Não é que, só agora, depois de um mês se lembrou de dizer que a primeira pessoa que contactou após aquele episódio foi o ministro da Administração Interna? É um caso de responsabilidade elevada", sublinha.O social-democrata apontou ainda que acha legitimo que a Comissão de Inquérito possa querer esclarecimentos da parte do primeiro-ministro, que ao se alienar da situação "degradante" em que o Governo se encontra, está a enfraquecer e a tirar a "dignidade" ao poder político".Luís Montenegro garantiu que o primeiro-ministro, António Costa, "pode ficar isolado e responsabilizado por todos". O presidente do PSD criticou o Governo e salientou que "o tempo tem provado que a teimosia do primeiro-ministro arrogantemente agarrado à sua maioria política".O dirigente do PSD assumiu que vai "continuar a escrutinar o Governo" e garante que o partido tem "uma proposta sólida e "é capaz de substituir" executivo de Costa."Portugal não pode ser esta balburdia, só um novo Governo pode repor a tranquilidade e a organização ao País", afirmou. Montenegro criticou António Costa e garantiu que "o primeiro-ministro está a assobiar para o ar. Está entretido com a sua agenda internacional e não está a dar ao País a resposta que precisa".