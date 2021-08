Bolsonaro acusado de proferir “piadas sexuais” e “referências jocosas aos portugueses” em almoço com Marcelo

A Associação pela Fraternidade Portugal-Brasil, uma agremiação cuja atividade é praticamente desconhecida, acusa o presidente brasileiro Jair Bolsonaro de ter proferido "piadas de cunho sexual" e "referências jocosas ao povo português" durante um almoço com Marcelo Rebelo de Sousa, em Brasília.Numa "Nota de Repúdio" datada de 7 de agosto, a associação refere que durante o almoço com o presidente de Portugal Jair Bolsonaro proferiu "comentários muito distantes do que se espera de um estadista".O referido comunicado não teve relevância pública até que neste domingo o cronista Lauro Jardim, do jornal carioca "O Globo" escreveu que Marcelo "e comitiva saíram constrangidos de almoço com Bolsonaro". Escreveu o cronista que "por duas vezes, Bolsonaro fez o papel de tiozão do churrasco e contou piadas de cunho sexual à mesa" com Marcelo Rebelo de Sousa.Contactada pelo, a Presidência da República optou por não tecer quaisquer comentários a este caso.