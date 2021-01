Marcelo Rebelo de Sousa infetado com Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, testou positivo à Covid-19, mas encontra-se assintomático, tendo cancelado toda a sua agenda para os próximos dias.Informação foi divulgada esta segunda-feira à noite numa nota no site da Presidência da República.

Segundo a mesma nota, o chefe de Estado, "que está assintomático" comunicou esta situação "ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico".

"Tendo o Presidente da República testado negativo ontem, e apesar do teste antigénio de hoje ser negativo, soube-se agora, às 21h40, que o teste PCR deu positivo.

Cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos Partidos Políticos previstas para amanhã".