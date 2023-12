Câmara de Vendas Novas diz que as duas opções para localização do novo aeroporto oferecem beneficios à região

O vice-presidente da Câmara de Vendas Novas (Évora) considerou esta terça-feira que a localização do novo aeroporto naquela região ou em Alcochete (Setúbal) vai trazer benefícios ao concelho, prometendo defender que a infraestrutura deverá ser construída naquele território.

"Aquilo que verificámos [relatório da comissão técnica independente] foi que se destaca naturalmente Alcochete e Vendas Novas, distam um do outro 20 quilómetros em linha reta, os benefícios para a nossa região e para a nossa cidade e concelho são elevados em qualquer uma das opções", disse Valentino Salgado Cunha, em declarações à agência Lusa.

O autarca falava depois de a comissão técnica independente (CTI) responsável pela avaliação ambiental estratégica para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa ter identificado Alcochete como a solução com mais vantagem para o novo aeroporto, entre as duas opções viáveis (Alcochete e Vendas Novas), segundo o relatório esta terça-feira divulgado.

A opção que envolve o Campo de Tiro de Alcochete é identificada como a que apresenta mais vantagens, entre as duas soluções viáveis para um 'hub' (aeroporto que funciona como plataforma de distribuição de voos) intercontinental, segundo o relatório publicado na página da comissão técnica independente (CTI).

O presidente da Câmara prometeu que a autarquia vai estar no terreno para "promover a localização de Vendas Novas pela sua geografia", como um local onde se pode investir e por onde "o desenvolvimento do país passará".

"Nós vamos acompanhar e, naquilo que o Governo entender por necessário da nossa parte para tomar uma decisão cabal e uma decisão que seja unanimemente aceite ou maioritariamente aceite, nós estaremos disponíveis, apresentaremos aquilo que são os planos, as condicionantes, a análise que nós temos da nossa rede ecológica do concelho. Apresentaremos todos os documentos que nos forem solicitados para fundamentar as decisões que o governo entender", disse Valentino Salgado Cunha.

"Se for Alcochete teremos muitos benefícios a retirar com a sua localização, se for em Vendas Novas teremos outros benefícios, portanto nós acompanharemos aquilo que o Governo solicitar para que a decisão seja tomada", acrescentou.

De acordo com o relatório preliminar da CTI, que estudou nove opções, são viáveis as soluções Humberto Delgado + Campo de Tiro de Alcochete, até ficar unicamente Alcochete com mínimo de duas pistas, bem como Humberto Delgado + Vendas Novas, até ficar unicamente Vendas Novas, também com um mínimo de duas pistas.

Já as opções Humberto Delgado + Montijo e Montijo como 'hub' foram classificadas como "inviáveis para um 'hub' intercontinental", por razões aeronáuticas, ambientais e económico-financeiras "devido à sua capacidade limitada para expandir a conectividade aérea".

Humberto Delgado + Santarém e Santarém como aeroporto único "não são opção por razões aeronáuticas (de navegação aérea)", apontou a CTI.

O relatório entrará depois em consulta pública durante 30 dias úteis, prazo findo o qual a CTI, após avaliar "a racionalidade, o mérito, a oportunidade e a pertinência técnica de cada um desses contributos, à luz dos fatores críticos para a decisão", fará então o relatório final.

Com a elaboração deste relatório final ficará concluído o mandato da CTI.