Câmara do Porto aprova por unanimidade questionar Governo sobre Infarmed

Em causa está a transferência da empresa para a Invicta.

Por Lusa | 12:37

A Câmara do Porto aprovou, esta terça-feira, por unanimidade questionar o primeiro-ministro sobre se está "suspensa" a decisão de transferir o Infarmed para a cidade e quais as condições políticas "que impedem o Governo de cumprir as suas decisões".



Na reunião camarária pública, os quatro vereadores do PS, o vereador do PSD e a vereadora da CDU votaram ao lado dos sete eleitos pela lista do independente Rui Moreira para aprovar a moção apresentada pelo "Porto, O Nosso Movimento", que alerta para o "relatório favorável do grupo de trabalho nomeado pelo Conselho de Ministros" quanto à transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto.



O presidente da Câmara, Rui Moreira, insistiu na necessidade de perguntar se é verdade o anúncio da suspensão da transferência feito pelo ministro da saúde no parlamento, para assim, explicou, "pelo menos, obrigar o Governo a dizer se sim ou se não", porque "até hoje ninguém falou com a Câmara" a informar sobre a decisão.