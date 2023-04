O líder do Chega, André Ventura, apelou ao presidente do PSD, Luís Montenegro, para que apresente uma moção de censura contra o governo de António Costa. Caso o líder social-democrata não o faça e o Governo continue em funções, André Ventura assegurou que o Chega o vai fazer logo nos primeiros dias de setembro."Estamos no grau zero da politica. Em condições normais este Governo já teria sido demitido pelo Presidente da República", afirmou André Ventura. "Não há saída para este Governo", acrescentou.