Da bigamia ao clip erótico: as outras facetas de Otelo Saraiva de Carvalho

Revolucionário e transgressor, Otelo Saraiva de Carvalho tinha múltiplas facetas. O sonho era ser ator e por uma vez conseguiu concretizá-lo quando, entre 2000 e 2002, protagonizou o clip erótico ‘A Revolução Falhada’, com a atriz Julie Sergeant, no programa para adultos ‘Sex Appeal’, da SIC. As imagens mostram a atriz nua, rebolando no chão cheio de cravos com o Capitão de Abril.Na sua vida pessoal, também se revelou excêntrico. Casou cedo com Dina, uma colega de liceu, mas quando foi preso apaixonou-se por Filomena, 18 anos mais nova do que Otelo. Foi aí que se assumiu bígamo e manteve as duas mulheres, dividindo a semana entre as duas casas.