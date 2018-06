Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado do PS questiona ministro sobre extensão de saúde em freguesia de Aveiro

Serviços de atendimento médico acontecem uma vez por semana.

Por Lusa | 10:09

O deputado do PS Filipe Neto Brandão questionou o ministro da Saúde sobre as medidas a tomar para assegurar cuidados médicos adequados em Nossa Senhora de Fátima, Aveiro, anunciou esta terça-feira a concelhia socialista.



A iniciativa parlamentar surge na sequência de uma manifestação da população, realizada em 21 de maio, reclamando melhores cuidados de saúde.



"Reivindica a população de Nossa Senhora de Fátima que o atendimento médico naquela extensão [de Saúde] passe a ser realizado não num, mas pelo menos em dois dias por semana, como já sucedeu, pretensão que se nos afigura razoável e justa, tanto mais se for devidamente considerado o quadro clínico do universo dos utentes em causa. Pergunta-se, pois, quais as medidas que irão ser adotadas para que possam ser prestados serviços de atendimento médico em mais do que apenas um dia por semana, como presentemente vem sucedendo", indaga Filipe Neto Brandão, numa questão dirigida ao ministro da Saúde.



O deputado refere que Nossa Senhora de Fátima tem cerca de dois mil habitantes, em que prevalecem idosos, muitos deles doentes crónicos, não tendo transportes públicos adequados.



Por outro lado, Filipe Neto Brandão diz que o número de utentes inscritos naquela Extensão de Saúde não reflete as reais necessidades, já que, "sobretudo a partir de 2013, por reiterada ausência do clínico aí colocado, muitos dos utentes de Nossa Senhora de Fátima viram-se obrigados a inscrever-se noutras unidades de saúde familiar ou noutras extensões de saúde que não aquela localizada onde residem".



"Em resultado também desse esvaziamento estatístico, a Extensão de Saúde presentemente apenas tem atendimento médico às segundas-feiras à tarde, através de consultas que são marcadas no momento e por ordem de chegada. Para os restantes atendimentos, veem-se obrigados a deslocar-se à Extensão de Saúde de Nariz, a cerca de dez quilómetros", sustenta.



A situação da Extensão de Saúde de Nossa Senhora de Fátima foi também alvo de uma iniciativa parlamentar do Bloco de Esquerda, que agendou para quarta-feira a discussão de um projeto de resolução para que sejam reforçados os cuidados médicos e de enfermagem.