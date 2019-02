Conheça a lista completa das entradas e saídas do Governo de António Costa

O Presidente da República já recebeu os nomes de quem entra e quem sai no Executivo de António Costa nesta remodelação governamental. A lista completa de alterações ao Governo foi tornada pública no site da Presidência da República este domingo à tarde.



Confirmam-se as saídas de Pedro Marques, que será o cabeça de lista do PS às Eleições Europeias, assim como de Maria Manuel Leitão Marques.



Correio da Manhã já tinha noticiado, Pedro Nuno Santos vai ser ministro das Infraestruturas e Nelson Souza assumirá a pasta do Planeamento.



Quanto a secretários de Estado, Duarte Cordeiro vai assumir os Assuntos Parlamentares.



As tomadas de posse terão lugar esta segunda-feira, 18 de fevereiro, pelas 15h00, no Palácio de Belém.



Leia na íntegra:



Novos Membros do Governo

Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do Primeiro Ministro, o Presidente da República decidiu exonerar os seguintes Membros do Governo:



- Maria Manuel de Lemos Leitão Marques, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa



- Pedro Manuel Dias de Jesus Marques, Ministro do Planeamento e das Infraestruturas



- Pedro Nuno de Oliveira Santos, Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares



- Mariana Guimarães Vieira da Silva, Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro



- Ana Cláudia da Costa Pinho, Secretária de Estado da Habitação



- Nos termos do Artigo 186.º, n.º 3 da Constituição, cessam igualmente funções os Secretários de Estado com a exoneração dos respetivos Ministros.



Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do Primeiro Ministro, o Presidente da República decidiu nomear os seguintes Membros do Governo:



- Mariana Guimarães Vieira da Silva, Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa



- Ângelo Nelson Rosário de Souza, Ministro do Planeamento



- Pedro Nuno de Oliveira Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação



- José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro, Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares (Primeiro-Ministro)



- Tiago Barreto Caldeira Antunes, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)



- Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa (Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)



- Rosa Filomena Brás Lopes Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade (Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa)



- Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional (Ministro do Planeamento)



- Jorge Moreno Delgado, Secretário de Estado das Infraestruturas (Ministro das Infraestruturas e da Habitação)



- Alberto Afonso Souto de Miranda, Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações (Ministro das Infraestruturas e da Habitação)



- Ana Cláudia da Costa Pinho, Secretária de Estado da Habitação (Ministro das Infraestruturas e da Habitação)





