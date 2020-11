Em menos de 24 horas, André Ventura absteve-se, votou contra e a favor da proposta do BE para o Novo Banco

476 milhões de euros do Fundo da Resolução destinada ao Novo Banco foi aprovada na votação global do OE 2021, esta quinta-feira, com os votos a favordo PSD, PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, assim como dos bloquistas.Para além dos episódios e da grande reviravolta (a proposta chegou a ser chumbada devido a uma confusão gerada pelo PSD Madeira), fica também o insólito posicionamento do presidente do Chega, André Ventura, que na qualidade de deputado manifestou três posições diferentes quanto à proposta em menos de 24 horas.Já esta quinta-feira de manhã, o deputado do Chega manifestou que se iria abster na votação da proposta bloquista. Mas, alguns momentos depois, acabou por votar a favor e viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda.A mudança de posição brusca não passou despercebida à bancada bloquista que, apesar do apoio do Chega à proposta, não pôde deixar de criticar André Ventura. Pedro Filipe Soares, deputado do BE, acusou André Ventura de fazer "a tripla de quem não tem espinha dorsal, não quer afrontar os poderes do sistema financeiro e não quer ficar fora de nenhuma fotografia que ache apetecível", acusando-o de "oportunismo parlamentar".