Está desfeito o tabu. Se o secretário-geral do PS, António Costa, ganhar as Legislativas mas sem maioria absoluta não volta a reeditar a geringonça: “A solução que temos tido até agora não é possível, mas não conhecemos os resultados das eleições, e não esqueço que o PAN não contribuiu para esta crise.” Outra hipótese lançada por Costa, no debate televisivo de ontem frente a Rui Rio, líder social-democrata, é governar ‘à la carte’ como no tempo do socialista António Guterres, “negociando diploma a diploma”.









As duas soluções foram arrancadas a Costa pelo líder do PSD, quando o acusou de não ser “transparente com os portugueses”, não revelando o que faria se não tivesse maioria absoluta, acusação desmentida por Costa. Pelo caminho ficou a resposta do líder do PS sobre se aprovaria uma moção de rejeição a um governo minoritário de direita.

O despique foi subindo de tom. Rio acusou o PS de “ empobrecer o País e pagar salários de miséria”. O líder social-democrata não se opõe à subida do salário mínimo mas considera “exagerado o aumento feito por decreto pelo Executivo” sem se preocupar com os custos acrescidos das empresas. Ao contra-ataque, Costa afirmou que “Rio não incute confiança aos portugueses: em dois anos perdeu metade da vontade de reduzir impostos e aumentou a vontade de aumentar a dívida ”.









O secretário-geral do PS, António Costa, classificou esta quinta-feira o programa de Rui Rio para a justiça como “perigoso” e acusou o líder social-democrata de querer pôr em causa a autonomia do Ministério Público (MP). “Devemos garantir que a justiça não está sujeita ao controlo do poder político”, disse Costa. Rio contrapôs, defendendo que não deve haver uma maioria de magistrados no Conselho Superior do MP, para evitar “o corporativismo”.



O português e o espanhol na TAP

Quando o tema foi TAP Rio tirou um ‘trunfo da manga’. Um bilhete de avião com partida de Madrid, destino a S. Francisco (EUA) e escala em Lisboa. “O espanhol paga por este voo 190 euros. O português que apanha em Lisboa paga 697 euros. É para isto que estamos a meter dinheiro na TAP?”, questionou.

Rio critica recurso

às mesmas políticas



Rui Rio acusou António Costa de querer ver inscrita “a mesma política de sempre” no Orçamento para 2022. “A seguir à descoberta do caminho para a Índia deve ser a coisa mais importante do País”, ironizou o líder do PSD.





Administração Pública vista de dois prismas



António Costa disse ontem que a massa salarial na Administração Pública vai subir 3% e que está previsto acabar “com o congelamento das progressões”. Rui Rio criticou o Governo por haver “mais funcionários e os serviços públicos” estarem piores.





Nem pensões nem segurança social







50% dos portugueses

ganham menos de 900 EUROS



Fazendo as contas à mediana dos salários ganhos em Portugal, Rio afirmou que metade dos portugueses ganha menos de 900 euros , e manifestou-se a favor da subida do salário mínimo em certas condições.