Lisboa junta-se aos concelhos em alerta devido ao número de casos de Covid-19

O Governo anunciou esta quinta-feira os concelhos que avançaram e recuaram no desconfinamento na última semana.Os concelhos de Arganil recua ao nível desconfinamento para as regras impostas a 5 de abril. Já os concelhos de Montealegre e Odemira permanecem no mesmo patamar (19 de abril), assim como Odemira. O concelho de Lamego vai avançar para o próximo nível de desconfinamento, no qual se encontra o resto do País.Durante esta semana seis concelhos recuperaram de situações de alerta, entre eles Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Lagoa, Oliveira do Hospital e Santa Comba Dão. Lisboa passa a estar em situação de alerta devido ao aumento de casos e níveis de incidência crescentes.A Região de Lisboa e Vale do Tejo aprovou um conjunto de medidas como a aceleração dos testes, para acelerar os isolamentos e controlar a pandemia.As mudanças a aplicar nos concelhos entram em vigor a partir das 00h00 do próximo sábado.O ministro das Finanças, João Leão, anunciou que foi aprovada a resolução que autoriza a alteração do fundo de resolução. Esta medida permite o financiamento junto da banca para reforço do orçamento, nomeadamente para acordo de capitalização.Foi também aprovado o decreto de lei de simplificação dos processos no Plano de Recuperação e Resiliência, assim como o programa Ivaucher, que pretende garantir a recuperação da economia através do estimulo ao consumo. O programa entrará em vigor a 1 de junho. Todo o iva suportado na restauração, hotelaria e cultura é, no trimeste seguinte, atribuído em crédito para despesas nestes setores.A reunião desta sexta-feira do Infarmed vai ser crucial para o Governo tomar uma decisão sobre as próximas medidas a aplicar.Em atualização