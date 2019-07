Governo recebe nota negativa na Saúde

Os estrangulamentos que se vivem no Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão ser a pedra na engrenagem da geringonça no último debate sobre o Estado da Nação desta sessão legislativa, marcado para quarta-feira a partir das 14h30, na Assembleia da República.As elevadas listas de espera assim como o adiamento de consultas e cirurgias por falta de médicos ou equipamentos servirão de arma de arremesso tanto ao PSD e CDS como ao Bloco e PCP, para acusar o Governo de António Costa de falhar o investimento público no SNS.Numa altura em que o PS precisa, como pão para a boca, dos aliados da esquerda - BE e PCP - para aprovar uma nova Lei de Bases da Saúde, o SNS será um tema quente que agitará as bancadas que viabilizaram esta solução governativa há quatro anos.BE e PCP não querem desmanchar o caminho que trilharam com o PS nem dar lugares à direita nas próximas Legislativas, mas vão avisar o Governo de António Costa de que "é preciso fazer muito mais", assinalou aoo líder da bancada comunista, João Oliveira.Resta saber se os socialistas estão disponíveis para atender às exigências dos parceiros. Costa já veio dizer que prefere uma nova geringonça depois das eleições de 6 de outubro, mas o líder da bancada bloquista, Pedro Filipe Soares, alerta que "não quer clones" e que o objetivo é "ir para o governo".À direita, o objetivo é derrubar o Executivo PS. "Nada se fez nestes quatros anos, deixaram que os serviços públicos chegassem a um estado lastimável, como a Saúde ", afirmou aoo líder da bancada do PSD, Fernando Negrão. Na mesma linha, o CDS vai a debate para acusar o Governo de viver "num Mundo cor-de-rosa que não é a realidade, veja-se o cenário degradante do SNS", vinca o presidente do grupo parlamentar centrista, Nuno Magalhães.No debate do Estado da Nação de 2018, o primeiro-ministro António Costa disse que a "geringonça está não só no coração mas também na cabeça".O roubo de Tancos foi usado por PSD e CDS para atacar o Executivo PS em 2018. O tema deverá continuar a marcar o debate da próxima quarta-feira.A Caixa deverá ser outro dos assuntos repetentes, uma vez que ainda falta votar o relatório da segunda comissão de inquérito, marcada para dia 19.