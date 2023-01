"Isto é uma grande injustiça": Marido de secretária de Estado Carla Alves reage à manchete do CM

que visa o marido, Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais.



"É uma grande injustiça", disse Américo Pereira aos jornalistas.



O marido da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, reagiu, esta quinta-feira de manhã, à notícia dada pelo CM de que a nova secretária de Estado tem diversas contas arrestadas devido a uma investigação

"Estão a envolver uma senhora que deu sempre provas de competência por um assunto que só diz respeito ao marido", prosseguiu o ex-autarca, sublinhando que o casal contestou o arresto das contas.



A acusação contra o ex-presidente da Câmara de Vinhais, por corrupção ativa, participação económica em negócio e prevaricação, está relacionada com um esquema que envolve a venda de terrenos do Seminário. Segundo o Ministério Público (MP), com estes negócios, o empresário e a sociedade que geria "obtiveram elevados lucros em prejuízo do erário do município e do Seminário".



Ainda segundo o despacho do MP, os arguidos obtiveram dividendos ilícitos no valor de 1,1 milhões de euros relativos à valorização dos terrenos e às quantias de que se apropriaram. Esses montantes encontram-se arrestados.



"A questão dos contratos promessa, a questão do alteração do PDM (Plano Diretor Municipal) são atos administrativos", afirmou, destacando que esta alteração ocorreu em 2005, ainda antes de ter tomado posse à frente da autarquia.

"Foi uma medida bem feita, Vinhais precisava de uma estrada", salientou.



"É pena que o Ministério Público, por vezes, não tenha a sensibilidade de perceber o que é ser autarca numa terra como Vinhais", rematou.