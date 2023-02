O Presidente da República condecorou, no mês passado, um empresário do setor da restauração, do Porto, com uma dívida ao Fisco de cerca de dois milhões de euros. Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a Medalha da Ordem do Mérito, o grau mais baixo desta ordem, a Adriano Correia Cardoso, na sequência de uma proposta do respetivo Conselho da Ordem.









