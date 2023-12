Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares destaca "profundo contributo" de Odete Santos para a construção da democracia

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares lamentou esta quarta-feira a morte da antiga deputada do PCP Odete Santos e recordou o seu "profundo contributo" para a "construção da democracia".

Numa nota de pesar enviada à comunicação social, Ana Catarina Mendes refere que "foi com profunda tristeza que soube do falecimento de Odete Santos", esta quarta-feira anunciada pelo Secretariado do Comité Central do PCP.

"Enquanto ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, é incontornável recordar esta quarta-feira o profundo contributo de Odete Santos para a construção da democracia e o brilhante papel que desempenhou enquanto deputada à Assembleia da República durante quase três décadas", afirmou.