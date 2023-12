Morreu Maria Odete Santos, antiga deputada do PCP

Maria Odete Santos, membro incontornável do PCP, morreu esta quarta-feira aos 82 anos.O Partido Comunista Português em comunicado transmitiu as condolências à família."Mulher de Abril, destacada deputada e dirigente comunista, Odete Santos foi uma figura marcante na construção do Portugal de Abril e na afirmação dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra, em particular sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a igualdade e a emancipação da mulher, uma presença constante na ação de solidariedade com os povos de todo o mundo, uma incansável participante na concretização do ideal e projeto do Partido Comunista Português", referiu o PCP.Odete Santos foi deputada da Assembleia da República de 1980 a 2007 e membro da Assembleia Municipal de Setúbal de 1979 a 2009. Escreveu os livros "Em Maio há cerejas" em 2003 , "A Bruxa Hipátia – o cérebro tem sexo?", em 2010, e uma coletânea de poesia "A argamassa dos poemas".